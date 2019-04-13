Ким Чен Ын не против провести третий саммит с Трампом

СЕГОДНЯ 01:46 2019-04-13T01:58:37+03:00

Лидер КНДР заверил, что его отношения с главой США остаются хорошими, несмотря на провал прошлых переговоров

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына заявил, что не возражает против проведения третьего американо-северокорейского саммита на высшем уровне. Лидер Северной Кореи готов встретится с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на неудачное завершение предыдущих переговоров, которые проходили в Ханое.

Свои намерения Ким Чен Ын озвучил 12 апреля во время программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания (ВНС). Он заверил собравшихся, что хоть они с Трампом и не смогли прийти к соглашению во время второго саммита, их отношения продолжают оставаться хорошими, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что перед встречей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп объявил, что готов снова провести саммит с Ким Чен Ыном, но сторонам потребуется длительная подготовка.

Отметим, что 11 апреля Ким Чен Ын был в очередной раз переизбран председателем Государственного совета КНДР - высшего руководящего органа страны.

ИСТОЧНИК KP.RU