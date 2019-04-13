В Судане сменился глава Военного совета страны

СЕГОДНЯ 02:22 2019-04-13T02:31:59+03:00

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Министр обороны Судана Авад бен Ауф в пятницу снял с себя полномочия председателя Военного совета и назначил своего преемника. Позже к присяге был приведен Абдель Фаттах аль-Бурхан, который ранее руководил штабом сухопутных войск, а в феврале стал главным инспектором вооруженных сил.

Также в отставку ушел заместитель главы совета Камаль Абдель Мааруф аль-Махи. Как отмечает телеканал Al-Hadath, он покинул пост по собственной просьбе.

Как писал сайт .kp.ru, министр обороны и первый вице-президент генерал-лейтенант Авад бен Ауф накануне принес присягу как руководитель Военного совета страны.

Начальник штаба армии Камаль Абдул-Мааруф аль-Махи был назначен заместителем председателя совета. В Судане 11 апреля произошел военный переворот. Утром в четверг в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане ворвалась группа в камуфляжем. Район оцеплен, меры безопасности усилены. Местных жителей попросили не покидать дома без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU