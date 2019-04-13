Силуанов призвал разобраться с рукотворными факторами кризиса

СЕГОДНЯ 03:22 2019-04-13T03:22:49+03:00

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Страны G20 должны "разобраться с рукотворными факторами" возможной мировой рецессии. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании со своими коллегами и главами Центробанков финансовой "двадцатки" в Вашингтоне.

Он пояснил, что рукотворными факторами являются те решения, которые были приняты правительствами стран, например: торговые войны, санкции и трансграничные ограничения, которые вводятся не только в отношении России, но других стран и компаний, а также постоянное запугивание. Также Силуанов назвал политическую нестабильность в ряде стран, Brexit и популистские, экономически неэффективные решения, которые принимались перед выборами.

"Поэтому я от российской делегации в своем выступлении сказал - давайте хотя бы с рукотворными факторами разберемся. Объективные нужно решать в рамках структурных изменений - в каждой стране есть, что менять", - сказал Силуанов.

Среди объективных факторов Силуанов назвал тот факт, что задействованы все традиционные меры стимулирования экономики и они уже потеряли свою эффективность, передает РИА Новости.

"Смягчать кредитно-денежную политику дальше некуда. В Европе отрицательные ставки, в Штатах до последнего момента тренд шел на повышение, но сейчас говорят, что не будут больше повышать. Тем не менее, снижать в Штатах никто не собирается. Смягчение кредитно-денежной политики не может быть драйвером", - пояснил глава Минфина.

ИСТОЧНИК KP.RU