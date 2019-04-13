Премьеру "Братства" Лунгина решено не привязывать ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 03:47 2019-04-13T03:47:36+03:00

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Принято решение не привязывать премьеру фильма "Братство" Павла Лунгина ко Дню Победы. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский.

"Фильм выйдет в прокат, никаких законных оснований для его "запрета" не существует. Премьеру не будем привязывать ко Дню Победы, этим мы снимем общественное напряжение", - сказал он во время обсуждения картины в Минкультуры

Министр отметил, что режиссер выберет дату, по которой не будет споров. Он выразил уверенность, что этот шаг пойдет на пользу коммерческому прокату. Зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Игорь Морозов назвал решение ведомства разумным, передает Интерфакс.

"Думаю, что можно выпустить 10 или 12 мая. Если это действительно такая символичная дата, я не хочу прорываться туда лбом", - отметил Павел Лунгин.

Он рассказал, что "Братство", прежде всего, антивоенный фильм, и ему крайне важно отстоять его.

"Я пытался его сделать честно, сделать для молодежи, чтобы они узнавали себя в этих мальчишках, которые, конечно, потеряны на войне", - пояснил режиссер.

Фильм Лунгина рассказывает про вывод советских войск из Афганистана на завершающем этапе афганской войны. Ранее сообщалось, что картина получила прокатное удостоверение и выйдет в прокат 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU