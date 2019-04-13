Помпео призвал лидеров стран Латинской Америки опасаться Россию
Главы государств Латинской Америки должны опасаться деятельности России в регионе. Такое мнение высказал в пятницу госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.
Глава Госдепартамента заявил, что РФ предпринимает провокационные действия, которые способствуют эскалации ситуации в Венесуэле.
"Они перебрасывают военных, открывают там тренировочный центр. Это выглядит как провокация", - отметил Помпео.
Он назвал лицемерными призывы Москвы и Пекина к невмешательству во внутренние дела стран Латинской Америки. По его словам, финансовое вмешательство Китая “ способствовало разрушению” Венесуэлы, передает ТАСС.
"Говоря о лицемерных сторонниках невмешательства в дела Латинской Америки, нам следует беспокоиться и по поводу россиян. Венесуэла и Латинская Америка должны опасаться", - подчеркнул госсекретарь.
Ранее сайт kp.ru писал, что администрация Соединенных Штатов в очередной раз ужесточила санкции в отношении Венесуэлы. Министерства финансов внесло в черный список четыре компании и девять нефтяных танкеров, сотрудничавших с Боливарианской Республикой, и доставлявших венесуэльскую нефть на Кубу.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU