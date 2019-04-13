Помпео призвал лидеров стран Латинской Америки опасаться Россию

СЕГОДНЯ 04:27 2019-04-13T04:27:57+03:00

Госсекретарь заявил о российских провокациях и эскалации напряженности в Венесуэле

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Главы государств Латинской Америки должны опасаться деятельности России в регионе. Такое мнение высказал в пятницу госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.

Глава Госдепартамента заявил, что РФ предпринимает провокационные действия, которые способствуют эскалации ситуации в Венесуэле.

"Они перебрасывают военных, открывают там тренировочный центр. Это выглядит как провокация", - отметил Помпео.

Он назвал лицемерными призывы Москвы и Пекина к невмешательству во внутренние дела стран Латинской Америки. По его словам, финансовое вмешательство Китая “ способствовало разрушению” Венесуэлы, передает ТАСС.

"Говоря о лицемерных сторонниках невмешательства в дела Латинской Америки, нам следует беспокоиться и по поводу россиян. Венесуэла и Латинская Америка должны опасаться", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее сайт kp.ru писал, что администрация Соединенных Штатов в очередной раз ужесточила санкции в отношении Венесуэлы. Министерства финансов внесло в черный список четыре компании и девять нефтяных танкеров, сотрудничавших с Боливарианской Республикой, и доставлявших венесуэльскую нефть на Кубу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU