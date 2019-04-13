2019-04-13T05:03:18+03:00
Экономика

Силуанов рассказал о российском “плане Б” на случай санкций против госбанков

Министр финансов заверил, что у правительства РФ есть инструменты и возможности для поддержки клиентов
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва готовит "план Б" для противодействия возможным санкциям Запада в отношении госбанков и российского госдолга. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ).

Глава ведомства рассказал журналистам, что инвесторов интересует, что будет предпринимать правительство России, если введут санкции в отношении банковского сектора.

"У правительства и у Банка России есть инструменты и все возможности для того, чтобы, в первую очередь, поддержать всех клиентов, обеспечить им полностью расчеты, выдачу наличных, безналичных, как в долларах так и в национальной валюте. Здесь подключится и Центральный банк, и правительство. Поэтому будем реагировать", - пояснил министр.

По мнению Силуанова, если иностранцы перестанут вкладывать деньги в российские гособлигации, Москва сможет занимать деньги на внутреннем рынке, хотя и по более высоким ставкам.

"Что касается банков, то здесь просто нужно обеспечить исполнение всех их обязательств. У нас есть перечень решений, который необходимо принять на случай таких санкций", - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, 15 марта США, а вслед за ними и Канада ввели новые антироссийские санкции. Также Евросоюз ввел персональные санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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