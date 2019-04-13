2019-04-13T05:19:26+03:00
Политика

СМИ сообщили о перехвате сирийскими ПВО нескольких ракет в провинции Хама

Израильские ВВС нанесли удар из ливанского воздушного пространства по военному посту армии Сирии
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Сирийские ПВО перехватили несколько израильских ракетСирийские ПВО перехватили несколько израильских ракетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На западе Сирии в провинции Хама средства противовоздушной обороны (ПВО) страны перехватили несколько ракет. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, ПВО сбили "вражеские ракеты" в районе города Мусаяф в Хаме. Сирийские военные заявляют, что удар был нанесен в субботу перед рассветом израильскими ВВС.

"Сегодня, примерно в 02:30, израильские военные самолеты пролетели над ливанским воздушным пространством и нанесли воздушный удар по военному посту в направлении Мусаяфа", - говорится в сообщении.

В результате обстрела было разрушено несколько зданий, трое сирийских военнослужащих получили ранения. Несколько ракет удалось сбить.

Как сообщает SANA, в пятницу сирийская армия обстреляла позиции боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в северной части Хамы в ответ на нарушение режима перемирия. В результате, по данным агентства, были ликвидированы несколько боевиков, также была уничтожена их техника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель и Порошенко признали разногласия по "Северному потоку-2"
Силуанов рассказал о российском “плане Б” на случай санкций против госбанков
Помпео призвал лидеров стран Латинской Америки опасаться Россию
Премьеру "Братства" Лунгина решено не привязывать ко Дню Победы
Силуанов призвал разобраться с рукотворными факторами кризиса
Неизвестный пытался поджечь на себе одежду у Белого дома
В Судане сменился глава Военного совета страны
Ким Чен Ын не против провести третий саммит с Трампом
Команда Зеленского опубликовала видео со встречи с Макроном
В сети появился тизер нового эпизода звездных войн
Зеленский рассказал, за что не уважает Порошенко
США ужесточили санкции против Венесуэлы
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
Ассанжа поместили в «британский Гуантанамо»
Польша не пустила парусник "Седов" в свои территориальные воды