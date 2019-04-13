СМИ сообщили о перехвате сирийскими ПВО нескольких ракет в провинции Хама

СЕГОДНЯ 05:19 2019-04-13T05:19:26+03:00

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На западе Сирии в провинции Хама средства противовоздушной обороны (ПВО) страны перехватили несколько ракет. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, ПВО сбили "вражеские ракеты" в районе города Мусаяф в Хаме. Сирийские военные заявляют, что удар был нанесен в субботу перед рассветом израильскими ВВС.

"Сегодня, примерно в 02:30, израильские военные самолеты пролетели над ливанским воздушным пространством и нанесли воздушный удар по военному посту в направлении Мусаяфа", - говорится в сообщении.

В результате обстрела было разрушено несколько зданий, трое сирийских военнослужащих получили ранения. Несколько ракет удалось сбить.

Как сообщает SANA, в пятницу сирийская армия обстреляла позиции боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в северной части Хамы в ответ на нарушение режима перемирия. В результате, по данным агентства, были ликвидированы несколько боевиков, также была уничтожена их техника.

ИСТОЧНИК KP.RU