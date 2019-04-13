2019-04-13T06:16:38+03:00
Общество

Роскомнадзор сообщил об опасностях при просмотре "Игры престолов"

Ссылки на сериал чаще всего заражают вирусами
Юлия ДИВЕЕВА
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Роспотребнадзор советует не смотреть "Игру престолов" на сомнительных сайтах.Роспотребнадзор советует не смотреть "Игру престолов" на сомнительных сайтах.
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Будьте осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр сериала "Игра престолов". С таким советом к россиянам обратился Роскомнадзор.

В ведомстве отметили, что согласно исследованию "Лаборатории Касперского", ссылки на "Игру престолов" чаще всего заражают вирусами. При этом скачать вредоносную программу шансов больше при просмотре первой или заключительной серии сезона.

“Всего под прикрытием ссылок на "Игру престолов" могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО”, - говорится на страничке Роскомнадзора в "ВКонтакте".

Нажимая на сомнительные ссылки в 30 с лишним процентах случаев пользователи обнаруживают, что их компьютер или гаджет атакуют трояны, которые позволят украсть ваши конфиденциальные данные, в 28% случаев вирус оказывается рекламным ПО или загрузчиком (в 21% случаев).

Напомним, на следующей неделе состоится премьера финального сезона "Игры престолов". Показ первой серии заключительного восьмого сезона сериала на телеканале HBO запланирован на 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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