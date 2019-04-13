В США пассажир вывалился на взлетно-посадочную полосу сразу после посадки

СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-13T06:44:55+03:00

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В США странный пассажир сразу после приземления выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел в пятницу утром в в международном аэропорту Скай Харбор города Финикс (штат Аризова).

Как передает CNN, только что совершил посадку лайнер компании American Airlines из Миннеаполиса. Неожиданно один из пассажиров без разрешения открыл дверь в передней части самолета и выпрыгнул с высоты примерно трех метров. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Полиция сообщила, что пострадавший вел себя странно еще во время полета. Так он “случайно касался лиц других пассажиров” и обрызгал их неизвестной жидкостью, которая находилась у него во флаконе с распылителем. На борту при этом находились 157 человек, не считая экипажа..

Авиакомпания по прилету поставила в известность и правоохранительные органы и медработников. Известно, что мужчина был взят под стражу без сопротивления. После оказания медицинской помощи ему предъявят обвинения. Однако никто из пассажиров не захотел писать жалобу на этого человека. Выходка также не отразилась на работе аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU