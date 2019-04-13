2019-04-13T07:14:37+03:00
Политика

Немецкий журналист назвал С-400 кошмаром для НАТО

Российский ЗРК прекратил доминирование воздухе американских самолетов-невидимок
Юлия ДИВЕЕВА
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Фото: Минобороны РФЗенитно-ракетный комплекс С-400. Фото: Минобороны РФ
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 - одна из самых мощных систем ПВО в мире, ставшая кошмаром для НАТО. Такое мнение высказал журналист Гернот Крампер в своей статье для журнала Stern.

Он отметил, что США долго доминировали в мировом воздушном пространстве, но С-400 стали угрозой и для американских самолетов со стелс-технологиями. По словам Гернота, возможности ЗРК впечатляют, однако точные его характеристики неизвестны на Западе.

"Присутствие всего лишь одного российского дивизиона в Сирии привело к тому, что западные истребители больше не могли контролировать воздушное пространство, либо каждый боевой вылет становился непредсказуемым", - указывает автор.

Он также подчеркнул, что Вашингтон слишком долго отказывался продавать союзной Турции такое оружие, настаивая, что территорию страны будут защищать американские системы Patriot и батареи других стран НАТО

Анкара поняла, что Турция для них всего лишь союзник второго сорта”, - пишет Гернот.

По его мнению, именно этим объясняется упрямство Турции в вопросе покупки С-400. Кроме того, российский ЗРК считается более продвинутым, чем Patriot, и стоит почти в два раза дешевле.

Как писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что, несмотря на недовольство Вашингтона, Анкара не собирается уступать Соединенным Штатам в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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