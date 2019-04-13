2019-04-13T07:35:04+03:00
Политика

Группа кораблей Черноморского флота вышла из пункта базирования для усиления группировки в море

Маневры российских военных кораблей проводятся на фоне морских учений НАТО Sea Shield-2019
Александр ДЖУМАЕВ
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Большой десантный корабль "Азов"Большой десантный корабль "Азов"Фото: Василий БАТАНОВ
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Группа кораблей Черноморского флота ВМФ России (ЧФ) вышла из баз в Севастополе и Новороссийске с целью усиления сил флота в море. В состав соединения вошли большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60", малый противолодочный корабль "Суздалец" и противодиверсионный катер "Кинель".

"Отряд кораблей совершил переход в назначенные районы, где будет осуществлять контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки", - цитирует "Интерфакс" представителей ЧФ.

В рамках проведения учений на корабле "Азов" находились подразделения морской пехоты ЧФ и бронетранспортеры БТР-82АМ. Было отработано десантирование боевых машин на незнакомый участок побережья с выходом бронетранспортеров на плав.

Ранее на этой неделе сайт kp.ru сообщал, что экипаж подлодки ЧФ "Ростов-на-Дону" отработал пуск крылатых ракет "Калибр" в Черном море.

В пресс-службе ЧФ отметили, что упомянутые выше учения были проведены на фоне учений военно-морских сил стран НАТО "Морской щит-2019". После входа группировки кораблей альянса в акваторию Черного моря их взяли на сопровождение разведывательный корабль «Иван Хурс» и патрульный корабль «Василий Быков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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