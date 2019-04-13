Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК

СЕГОДНЯ 07:54 2019-04-13T07:54:09+03:00

Власти Эстонии запретили репортерам телеканала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в страну и зону Шенгена из-за съемки сюжета о членах организации "Свидетели Иеговы"* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Власти Эстонии запретили репортерам телеканала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в страну и зону Шенгена из-за съемки сюжета о членах организации "Свидетели Иеговы"*. Об этом сообщают Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на ежегодный доклад полиции безопасности страны.

В документе сообщается, что Ерофеева и Костриков прибыли сначала в Финляндию, а затем в Эстонию для съемки сюжета для программы "Вести", "высмеивающего деятельность религиозной организации и разжигающего враждебное отношение к ней". В полиции безопасности Эстонии также отметили, что видеосъемка Кесклиннаской общины "Свидетелей Иеговы"* производилась в частном порядке с помощью скрытых камер.

По данным полиции безопасности, деятельность российских репортеров является дискриминацией людей по религиозному признаку. Запрет на въезд в страну для Ерофеевой и Кострикова был введен "с целью предотвращения возможных преступлений и обеспечения безопасности общества", говорится в сообщении спецслужбы.

*"Свидетели Иеговы" - религиозная организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU