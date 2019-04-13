2019-04-13T08:25:30+03:00
Политика

В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по сирийской территории пострадали трое военнослужащих сирийской армии
Александр ДЖУМАЕВ
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В Сети появились кадры отражения силами ПВО Сирии ракетного удара по провинции Хама, расположенной на западе страныВ Сети появились кадры отражения силами ПВО Сирии ракетного удара по провинции Хама, расположенной на западе страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сети появились кадры отражения силами ПВО Сирии ракетного удара по провинции Хама, расположенной на западе страны. Ролик был опубликован одним из пользователей сети Twitter.

Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, удары были нанесены ВВС Израиля ночью из воздушного пространства Ливана. В результате атаки ранения получили трое военнослужащих армии Сирии, несколько зданий были разрушены.

В пресс-службе Армии обороны Израиля, в свою очередь, эту информацию никак не прокомментировали.

SANA отмечает, что в пятницу армия Сирии обстреляла позиции боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Хама по причине нарушения ими перемирия. По данным агентства, сирийской армии удалось ликвидировать нескольких боевиков; также сообщается о нескольких уничтоженных единицах техники.

*"Джебхат ан-Нусра" - организация, запрещенная в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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