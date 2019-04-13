Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-13T08:33:13+03:00

Глава Госдепа США также отметил, что Вашингтон по-прежнему не исключает возможности военной интервенции в республику

Изменить размер текста: A A

Присутствие России в Венесуэле является неправомерным и противоречит воле ее народа. Об этом в субботу заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались неправомерно. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране. Они находятся там как враждебное государство", - заявил глава внешнеполитического ведомства США в интервью пуэрториканскому телеканалу MegaTV.

В своем интервью Помпео также назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "бывшим лидером". Госсекретарь напомнил, что Вашингтон считает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "избранным руководителем" страны.

Говоря о возможности военного вмешательства США в ситуацию в Боливарианской Республике, Помпео заявил, что Вашингтон не исключает такую возможность. "Мы ясно дали понять, что наша цель состоит в том, что Мадуро пришло время уйти. Мы будем рассматривать все возможности, чтобы добиться этой цели", - отметил он. При этом Помпео подчеркнул, что между возможной интервенцией в Венесуэлу и вторжением США и их союзников в Ирак в 2003 году, по его словам, нет сходства.

Ранее Майкл Помпео призвал лидеров стран Южной Америки "опасаться" деятельности России в регионе. По его словам, действия Москвы в регионе являются провокационными и способствующими эскалации ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU