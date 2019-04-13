2019-04-13T08:50:22+03:00
Происшествия

В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело
Александр ДЖУМАЕВ
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На северо-востоке Москвы в пойме реки Ичка был обнаружен тело избитого камнями до смерти мужчиныНа северо-востоке Москвы в пойме реки Ичка был обнаружен тело избитого камнями до смерти мужчиныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На северо-востоке Москвы в пойме реки Ичка был обнаружен тело избитого камнями до смерти мужчины. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"По указанному адресу, под железнодорожным мостом, в пойме реки Ичка, обнаружен труп мужчины с ушибленными ранами головы. С места происшествия изъяли предполагаемые орудия преступления - три окровавленных камня, - а также рюкзак, ботинки, документы и 500 руб", - сказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, убитый был безработным гражданином Киргизии 1990 года рождения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Сайт kp.ru ранее сообщал о массовой драке на юго-востоке страны. Тогда конфликт возник между посетителями сауны и двумя прохожими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта пострадали три человека; всем им была оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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