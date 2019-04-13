В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
Утром в субботу, 13 апреля, в Калининском административном округе Тюмени власти отметили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
Спецоперация в Тюмени началась вечером 12 апреля. После получения данных о двух членов "Исламского государства", находившихся в одном из домов, силовики блокировали район, где находится здание. Террористы отказались сдаться, после чего сотрудники ФСБ открыли огонь. В результате перестрелки боевики были ликвидированы.
Как сообщал сайт kp.ru, боевики планировали совершение ряда терактов в людных местах в Тюмени. По данным НАК, пострадавших гражданских лиц по итогам спецоперации нет. В настоящий момент на месте случившегося находятся силовики и сотрудники экстренных служб.
*"Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России.
Контртеррористическая операция в Тюмени 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU