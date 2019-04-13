В Тюмени сняли режим контртеррористической операции

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-13T09:23:42+03:00

В результате спецоперации в Тюмени были ликвидированы два боевика, которые планировали совершить ряд терактов в людных местах Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Также были отменены специальные меры и временные ограничения, введенные на период проведения операции [видео]

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Утром в субботу, 13 апреля, в Калининском административном округе Тюмени власти отметили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Спецоперация в Тюмени началась вечером 12 апреля. После получения данных о двух членов "Исламского государства", находившихся в одном из домов, силовики блокировали район, где находится здание. Террористы отказались сдаться, после чего сотрудники ФСБ открыли огонь. В результате перестрелки боевики были ликвидированы.

Как сообщал сайт kp.ru, боевики планировали совершение ряда терактов в людных местах в Тюмени. По данным НАК, пострадавших гражданских лиц по итогам спецоперации нет. В настоящий момент на месте случившегося находятся силовики и сотрудники экстренных служб.

*"Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702956" frameborder="0"></iframe> Контртеррористическая операция в Тюмени 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU