Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-13T09:42:34+03:00

По словам Риека Машара, для стабилизации ситуации в стране необходимо демилитаризовать ее города, договориться о передаче власти и освобождении политических заключенных

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Риек Машар, возглавляющий повстанческое движение Южного Судана, заявил о невозможности формирования правительства национального согласия в стране к 12 мая.

"К сожалению, должен сказать нет", - прокомментировал Машар сложившуюся ситуацию в интервью агентству Reuters. По его словам, для продления дедлайна на полгода необходимо объединить силы обороны, демилитаризовать столицу страны Джубу и другие города, а также договориться о передаче власти и освобождении политических заключенных.

Машар также отметил важность решения проблемы беженцев для стабилизации ситуации в стране. "У нас есть беженцы, которые не вернутся, пока не почувствуют себя в безопасности, у нас есть внутренне перемещенные люди в столице и других крупных городах, которые не вернутся в свои дома, которые они оставили пять с половиной лет назад из-за угрозы жизни", - отметил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал о встрече представителей гражданских и религиозных властей Южного Судана в целях содействия национальному примирению в Ватикане. Помимо президента страны Салвы Киира, в ней приняли участие четверо из пяти будущих вице-президентов, которые приступят к исполнению своих обязанностей 12 мая, а также восемь членов Совета церквей Южного Судана.

Южный Судан получил независимость в 2011 году. В 2013 году в стране начался конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Машар. В результате конфликта более 2 млн жителей страны стали вынужденными переселенцами.

ИСТОЧНИК KP.RU