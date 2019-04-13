Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-13T10:26:30+03:00

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Житель Петропавловска-Камчатского Юрий Пасканный получил звание "лучшего туриста" китайского курортного города Санья, расположенного на острове Хайнань, за спасение утопающего китайца.

Инцидент произошел 23 марта в бухте Дадунхай, где часто отдыхают туристы из России. Пасканный вместе со своей супругой Ириной пошли на пляж. Зайдя в воду, они увидели двух спасателей, которые пытались вытащить тонущего мужчину. Увидев это, Пасканный принял решение помочь.

По словам представителя "Санья Холлидэй" Павла Ясычкова, россиянин смог оказать первую помощь утопающему. "Как рассказал Юрий, он прощупал пульс, почувствовал слабое сердцебиение, а потом оно пропало. Оказалось, что еще в школе в советское время их обучали правилам оказания первой помощи в подобных случаях, и Юрий до сих пор помнит, как правильно это делать", - приводит агентство РИА Новости его слова.

Поступок Пасканного заснял на камеру местный журналист, находившийся неподалеку. "Они [коллеги журналиста] были настолько восхищены, что разослали эти фотографии во все компании, и мы узнали на этих снимках наших туристов", - отметил Ясычков.

В знак благодарности заместитель мэра города Санья присвоил Пасканному и его супруге звание "Лучший турист города Санья". Кроме того, местная гостиница и турфирма подарили им бесплатное проживание в гостинице еще на неделю, а также билеты на самолет.

"Российский турист Юрий в критический момент героически бросился на помощь, применив свои знания по оказанию неотложной помощи, своевременно помог спасти жизни утопающего. Это нас очень тронуло", - заявил представитель департамента туризма Саньи Кай Чжун. Он отметил, что в последнее время в городе произошло много случаев оказания взаимной помощи местными жителями и иностранными туристами.

ИСТОЧНИК KP.RU