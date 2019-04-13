2019-04-13T10:43:24+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовные дела после спецоперации в Тюмени

Дела были возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса России
Александр ДЖУМАЕВ
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Управление Следственного комитета России (СК) возбудило два уголовных дела после ликвидации двух участников группировки "Исламское государство"*Управление Следственного комитета России (СК) возбудило два уголовных дела после ликвидации двух участников группировки "Исламское государство"*Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Управление Следственного комитета России (СК) возбудило два уголовных дела после ликвидации двух участников группировки "Исламское государство"*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В доме, где находились злоумышленники, обнаружены и изъяты 2 автомата Калашникова, 2 самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств", - говорится в сообщении. Уголовные дела были возбуждены по статьям Уголовного кодекса России "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия. Были назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

В пятницу, 12 апреля, в Тюмени был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики блокировали район, где находились двое боевиков ИГ*. На предложение сдаться экстремисты ответили отказом; в результате последовавшей за этим перестрелки они были ликвидированы. Утром 13 апреля режим КТО был снят.

* "Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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