2019-04-13T12:09:14+03:00
В мире

На Украине предложили ввести графу "Против всех" на президентских выборах

По словам автора инициативы Сергея Лысокобылки, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента, "породили в обществе раскол и взаимную ненависть"
Александр ДЖУМАЕВ
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Житель Украины Сергей Лысокобылка предложил срочно ввести в избирательные бюллетени графу "Против всех"Житель Украины Сергей Лысокобылка предложил срочно ввести в избирательные бюллетени графу "Против всех"Фото: REUTERS
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Житель Украины Сергей Лысокобылка предложил срочно ввести в избирательные бюллетени графу "Против всех". Соответствующая петиция была опубликована в пятницу на сайте президента Украины.

"Срочно создать поправку к закону о выборах и добавить в избирательный бюллетень пункт "Против всех", - говорится в петиции. Автор инициативы отметил, что во второй тур выборов президента вышли кандидаты, которые своими действиями, "так или иначе, породили в обществе раскол и взаимную ненависть, нетерпимость даже к родным людям".

Лысокобылка также отметил, что кандидаты создают напряжение "постоянными вымышленными, манипулятивными историями от разных кандидатов и их сторонников". По его словам, свою роль в этом случае также играет финансирование "враждебными странами".

По состоянию на 12:00 13 апреля, петицию подписали 63 человека. Для того, чтобы ее рассмотрел президент, необходимо, чтобы документ был подписан 25000 гражданами страны в течение 90 дней после его опубликования.

Графа "Против всех" присутствовала в украинских избирательных бюллетенях до 2011 года. Ее убрали после принятия Верховной Радой поправок в избирательное законодательство.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, который стал победителем первого тура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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