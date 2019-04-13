2019-04-13T12:40:35+03:00
Экономика

Visa увеличила максимальную сумму для оплаты покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей

Многие российские банки заранее подготовились к нововведениям
Александр ДЖУМАЕВ
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Международная платежная система Visa увеличила до 3000 рублей максимальную сумму платежей, для совершения которых не нужно вводить ПИН-кодМеждународная платежная система Visa увеличила до 3000 рублей максимальную сумму платежей, для совершения которых не нужно вводить ПИН-кодФото: Анастасия Осипова
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Международная платежная система Visa увеличила до 3000 рублей максимальную сумму платежей, для совершения которых не нужно вводить ПИН-код. Ранее максимальная сумма оплаты без ПИН-кода была равна 1000 рублей.

Отмечается, что решение было принято в связи с ростом популярности безналичных платежей в России. К концу 2018 года их доля составила 56%; Центробанк прогнозирует, что в текущем году этот показатель вырастет до 66%. Этот лимит не увеличивался уже в течение пяти лет.

Платежные системы MasterCard и "Мир", в свою очередь, пока не планируют увеличивать максимальную сумму покупок без ПИН-кода.

Многие банки России заявили о согласии с нововведением. Так, в ВТБ заявили, что полностью готовы к необходимым изменениям, а в "Газпромбанке" отметили, что планируют увеличить лимит, однако пока не определились с датой.

"Повышение лимита возможно при условии, что настройки терминала изменены, карты поддерживают такие операции, а банки-эмитенты подтверждают такие операции", - приводит агентство РИА Новости слова представителя Райффайзенбанка Алексея Крохина. В этом банке ранее заявили, что перенастройка терминала могла быть совершена уже в ночь на 13 апреля.

По словам экспертов, бесконтактные платежи в связи с нововведением Visa станут еще более популярными, а средний чек в отечественных магазинах вырастет. Так, представитель компании INPAS Илья Карпейкин заявил, что единственный риск при этом будет связан с потерей карты; по его словам, такой риск существует и сейчас, и он решается с помощью блокировки карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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