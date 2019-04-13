"Всем надо быть начеку": Ветеран подразделения "Альфа" о контртеррористической операции в Тюмени
Появление боевиков "Исламского государства"* в Тюмени может быть отголоском военной победы над этой группировкой, одержанной Россией. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
"К сожалению, пропагандистская ситуация настораживает. Эта вербовочная операция, пропаганда ИГИЛ*, накрыла все страны, включая Россию", - заявил Гончаров. Он также не исключил вероятности того, что ликвидированные в ночь на субботу боевики могли вернуться в Россию после участия в боевых действиях на стороне террористов.
"Разрастание этой заразы по всему миру действительно начинает беспокоить и российские спецслужбы", - подчеркнул Гончаров.
Говоря о способах борьбы с терроризмом, Гончаров заявил, что всем гражданам нужно быть начеку. "Если вы заметили что-то, что выбивается из общей канвы вашего житейского окружения, не поленитесь сообщить сотруднику полиции, участковому, просто позвоните 02. По крайней мере спасете и обезопасите свои жизни", - заключил он.
Спецоперация в Тюмени была проведена в ночь на субботу, 13 апреля. Силовики блокировали район, где находились двое членов "Исламского государства"*; после перестрелки боевиков ликвидировали. Утром 13 апреля режим контртеррористической операции в Тюмени был отменен.
*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России
В Тюмени в перестрелке уничтожены двое террористов.
ИСТОЧНИК KP.RU