2019-04-13T13:12:30+03:00
Политика

"Всем надо быть начеку": Ветеран подразделения "Альфа" о контртеррористической операции в Тюмени

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал события в Тюмени в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ДЖУМАЕВЛилия ЛАПИНА
Поделиться:
Спецоперация в Тюмени была проведена в ночь на субботу, 13 апреляСпецоперация в Тюмени была проведена в ночь на субботу, 13 апреляФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Изменить размер текста:

Появление боевиков "Исламского государства"* в Тюмени может быть отголоском военной победы над этой группировкой, одержанной Россией. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

"К сожалению, пропагандистская ситуация настораживает. Эта вербовочная операция, пропаганда ИГИЛ*, накрыла все страны, включая Россию", - заявил Гончаров. Он также не исключил вероятности того, что ликвидированные в ночь на субботу боевики могли вернуться в Россию после участия в боевых действиях на стороне террористов.

"Разрастание этой заразы по всему миру действительно начинает беспокоить и российские спецслужбы", - подчеркнул Гончаров.

Говоря о способах борьбы с терроризмом, Гончаров заявил, что всем гражданам нужно быть начеку. "Если вы заметили что-то, что выбивается из общей канвы вашего житейского окружения, не поленитесь сообщить сотруднику полиции, участковому, просто позвоните 02. По крайней мере спасете и обезопасите свои жизни", - заключил он.

Спецоперация в Тюмени была проведена в ночь на субботу, 13 апреля. Силовики блокировали район, где находились двое членов "Исламского государства"*; после перестрелки боевиков ликвидировали. Утром 13 апреля режим контртеррористической операции в Тюмени был отменен.

*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России

В Тюмени в перестрелке уничтожены двое террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра
У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв
Visa увеличила максимальную сумму для оплаты покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей
На Украине предложили ввести графу "Против всех" на президентских выборах
Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский" 14 апреля
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
В СМИ появились сведения об утечке данных сотрудников ФБР
Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"
СК возбудил уголовные дела после спецоперации в Тюмени
Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего
В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой
Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время
Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти
Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года