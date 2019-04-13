2019-04-13T14:16:31+03:00
В мире

Власти Японии выразили протест США из-за убийства женщины на Окинаве

В свою очередь американский посол заявил о "глубоком сожалении" в связи со случившимся
Александр ДЖУМАЕВ
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МИД Японии выразил протест послу США после убийства американским военнослужащим японки на острове ОкинаваМИД Японии выразил протест послу США после убийства американским военнослужащим японки на острове ОкинаваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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МИД Японии выразил протест послу США после убийства американским военнослужащим японки на острове Окинава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Акиба в ходе телефонного разговора с послом США в стране Уильямом Хагерти заявил, что выражает решительный протест в связи с случившимся. Японский дипломат потребовал от властей США сотрудничества в расследовании и предотвращения подобных случаев в будущем.

Хагерти, в свою очередь, выразил "глубокое сожаление" в связи со случившимся, а также пообещал, что США будут сотрудничать с японскими властями в подобных ситуациях.

Тела японской женщины и военнослужащего вооруженных сил США были найдены в квартире в многоэтажном доме в городе Тятан, расположенном на острове Окинава. Предполагается, что американец убил японку, с которой состоял в отношениях, после чего покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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