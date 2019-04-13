Помпео заявил о намерении США и их союзников усилить изоляцию Мадуро

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-13T14:33:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вашингтон совместно со своими союзниками планирует усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил глава Госдепа США Майкл Помпео.

"Не заблуждайтесь: США продолжат изолировать Мадуро вместе со всеми партнерами по коалиции. К настоящему времени США аннулировали визы у 718 подельников Мадуро, а также ввели санкции в отношении более чем 150 организаций [Венесуэлы]", - заявил госсекретарь в ходе выступления в столице Чили в Сантьяго. Трансляция выступления велась на сайте внешнеполитического ведомства США.

В ходе выступления Помпео также напомнил, что лишь несколькими часами ранее американские санкции в отношении властей Венесуэлы и ее нефтяного сектора были ужесточены. При этом танкеры, попавшие под санкции США, доставляли нефть из Венесуэлы на Кубу, отметил Помпео.

Это уже не первое заявление госсекретаря США по поводу ситуации в Венесуэле. Ранее сайт kp.ru сообщал, что Помпео назвал присутствие России в Венесуэле "неправомерным" и противоречащим воле народа этой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU