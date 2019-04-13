2019-04-13T14:33:37+03:00
В мире

Помпео заявил о намерении США и их союзников усилить изоляцию Мадуро

Глава Госдепа отметил, что под санкции Вашингтона попали более 150 венесуэльских организаций
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вашингтон совместно со своими союзниками планирует усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил глава Госдепа США Майкл Помпео.

"Не заблуждайтесь: США продолжат изолировать Мадуро вместе со всеми партнерами по коалиции. К настоящему времени США аннулировали визы у 718 подельников Мадуро, а также ввели санкции в отношении более чем 150 организаций [Венесуэлы]", - заявил госсекретарь в ходе выступления в столице Чили в Сантьяго. Трансляция выступления велась на сайте внешнеполитического ведомства США.

В ходе выступления Помпео также напомнил, что лишь несколькими часами ранее американские санкции в отношении властей Венесуэлы и ее нефтяного сектора были ужесточены. При этом танкеры, попавшие под санкции США, доставляли нефть из Венесуэлы на Кубу, отметил Помпео.

Это уже не первое заявление госсекретаря США по поводу ситуации в Венесуэле. Ранее сайт kp.ru сообщал, что Помпео назвал присутствие России в Венесуэле "неправомерным" и противоречащим воле народа этой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Группа кораблей ВМФ России вошла в Южно-Китайское море
Власти Японии выразили протест США из-за убийства женщины на Окинаве
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра
"Всем надо быть начеку": Ветеран подразделения "Альфа" о контртеррористической операции в Тюмени
У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв
Visa увеличила максимальную сумму для оплаты покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей
На Украине предложили ввести графу "Против всех" на президентских выборах
Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский" 14 апреля
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
В СМИ появились сведения об утечке данных сотрудников ФБР
Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"
СК возбудил уголовные дела после спецоперации в Тюмени
Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего
В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой
Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время
Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти
Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года