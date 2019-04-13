2019-04-13T16:10:43+03:00
В мире

Трамп позитивно отреагировал на готовность Ким Чен Ына провести третий саммит

Американский лидер отметил, что с нетерпением ждет дня, когда КНДР проведет полную денуклеаризацию
Марина ВЕНЦОВА
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Трамп позитивно отозвался о готовности Ким Чен Ына провести третий саммитТрамп позитивно отозвался о готовности Ким Чен Ына провести третий саммитФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позитивно отозвался на готовность лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына к проведению третьего саммита на уровне глав государств. Он добавил, что личные отношения между ним и северокорейским лидером остаются хорошими.

«Возможно, термин "отличные" был бы даже более точным, и что третий саммит был бы хорош тем, что мы могли бы в полной мере понять, на каких позициях стоит каждый из нас", - написал Трамп в субботу в «Твиттере».

Американский президент также подчеркнул, что КНДР под руководством Ким Чен Ына имеет огромный потенциал для экономического роста и процветания страны. Он также добавил, что с нетерпением ждет того момента, когда не будет ни ядерного оружия, ни санкций, и все смогут «наблюдать за тем, как Северная Корея становится одной из самых успешных стран в мире!».

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что не возражает против проведения третьего американо-северокорейского саммита на высшем уровне. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что несмотря на неудачное завершение предыдущих переговоров в Ханое, он готов встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР. По итогам переговоров сторонам не удалось прийти к договоренностям.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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