Трамп позитивно отреагировал на готовность Ким Чен Ына провести третий саммит
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позитивно отозвался на готовность лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына к проведению третьего саммита на уровне глав государств. Он добавил, что личные отношения между ним и северокорейским лидером остаются хорошими.
«Возможно, термин "отличные" был бы даже более точным, и что третий саммит был бы хорош тем, что мы могли бы в полной мере понять, на каких позициях стоит каждый из нас", - написал Трамп в субботу в «Твиттере».
Американский президент также подчеркнул, что КНДР под руководством Ким Чен Ына имеет огромный потенциал для экономического роста и процветания страны. Он также добавил, что с нетерпением ждет того момента, когда не будет ни ядерного оружия, ни санкций, и все смогут «наблюдать за тем, как Северная Корея становится одной из самых успешных стран в мире!».
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что не возражает против проведения третьего американо-северокорейского саммита на высшем уровне. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что несмотря на неудачное завершение предыдущих переговоров в Ханое, он готов встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР. По итогам переговоров сторонам не удалось прийти к договоренностям.
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.
ИСТОЧНИК KP.RU