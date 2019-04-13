2019-04-13T16:37:17+03:00
Политика

Лавров: в США возобладали сторонники новой гонки вооружения

Глава МИД России отметил, что Москва ждет реакцию Запада на предложения по повышению доверия в сфере безопасности
Марина ВЕНЦОВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в США возобладали сторонники новой гонки вооруженияГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в США возобладали сторонники новой гонки вооруженияФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия Соединенных Штатов в сфере ядерного разоружения и нераспространения демонстрируют, что в Вашингтоне возобладали сторонники новой гонки вооружений. По словам главы российского ведомства, США взяли курс на демонтаж в сфере контроля над вооружениями.

Лавров отметил, что после развала Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), в настоящее время на очереди стоит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После чего, как отметил российский министр, нельзя исключать, что могут возникнуть сложности с продлением срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Все это будет иметь негативные последствия в том числе, в сфере ядерного разоружения и нераспространения. «Если оценивать действия Вашингтона в этой сфере, то можно прийти к выводу, что возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений", - приводит ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД РФ также добавил, что Москва ждет от стран Запада внятную реакцию на те предложения, которые сделала Россия в отношении повышения доверия в сфере международной безопасности. Российская сторона со своей стороны предпринимает все шаги для сотрудничества с партнерами в вопросах международной безопасности.

Напомним, 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ДРСМД. Спустя месяц, в ответ на это, российская сторона также решила приостановить участие в данном соглашении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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