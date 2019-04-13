Лавров обвинил США в очередных попытках свергнуть законную власть в Венесуэле

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-13T17:23:02+03:00

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что политическая линия Соединенных Штатов в отношении ряда латиноамериканских государств является неприемлемой.

«Американцы открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Венесуэла у всех на слуху, блицкриг по смене не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются», - сказал он.

Лавров также отметил, что звучат угрозы в адрес Куба и Никарагуа, которые могут оказаться на очереди у США после Боливарианской республики. Подобное поведение Соединенных Штатов, по словам российского министра, просто неприемлемо.

Глава МИД России подчеркнул, что США намерены "топить" и "прижимать" другие страны для сохранения своей исключительности в мире.

Глава Госдепа США Майкл Помпео ранее заявил, что Вашингтон совместно со своими союзниками планирует усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU