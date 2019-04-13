В Лондоне рядом с украинским посольством произошла стрельба

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-13T17:50:46+03:00

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Посольство Украины в Лондоне взято в оцепление в связи с выстрелами, которые раздавались на соседней улице. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов перекрыли обе стороны улицы Холланд Парк-роуд, передает местная газета Daily Express.

При этом как сообщили в украинском диппредставительстве, утром в субботу неизвестный злоумышленник намеренно протаранен машину украинского посла, которая была припаркована на стоянке перед зданием посольства.

В связи с данным инцидентом сотрудники посольства немедленно вызвали полицию, которая предприняла попытку прекратить противоправные действия. «Тем не менее, несмотря на действия полиции, злоумышленник снова ударил машину посла. В ответ полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю преступника, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства. - Виновник был задержан и доставлен в полицейский участок».

В настоящее время правоохранители устанавливают личность подозреваемого и мотивы нападения. Никто из сотрудников украинского посольства в результате инцидента не пострадал.

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба.

ИСТОЧНИК KP.RU