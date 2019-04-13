Украина получила от Германии грамоту Петра I, датированную 1708 годом
Грамота Петра I, датированная 1708 годом, которая была потеряна в годы Великой Отечественной войны прибыла на Украину из Германии. Об этом в субботу сообщил глава украинского Министерства культуры Евгений Нищук.
«Сегодня ночью из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I, - написал он в «Фейсбуке». - Артефакт <...> с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена».
Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk
Нищук рассказал,что передача документа состоялась благодаря работе межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.
Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk
Грамота, по его словам, представляет собой рукописный пергамент в серебряно-позолоченной оправе. Ее размер 80 на 58 сантиметров. Нищук добавил, что храниться она будет в Национальном заповеднике «София Киевская» и вскоре ее представят на всеобщее обозрение.
Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk
ИСТОЧНИК KP.RU