Украина получила от Германии грамоту Петра I, датированную 1708 годом

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-13T19:32:05+03:00

Глава украинского Минкульта Евгений Нищук сообщил, что в скором времени артефакт будет доступен для просмотра

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Грамота Петра I, датированная 1708 годом, которая была потеряна в годы Великой Отечественной войны прибыла на Украину из Германии. Об этом в субботу сообщил глава украинского Министерства культуры Евгений Нищук.

«Сегодня ночью из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I, - написал он в «Фейсбуке». - Артефакт <...> с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена».

Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Нищук рассказал,что передача документа состоялась благодаря работе межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.

Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Грамота, по его словам, представляет собой рукописный пергамент в серебряно-позолоченной оправе. Ее размер 80 на 58 сантиметров. Нищук добавил, что храниться она будет в Национальном заповеднике «София Киевская» и вскоре ее представят на всеобщее обозрение.

Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

ИСТОЧНИК KP.RU