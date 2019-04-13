Грушко: Россия будет реагировать на планы НАТО в Черном море

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-13T19:23:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что военное планирование НАТО в Черноморском регионе находится под наблюдением с российской стороны. По его словам, РФ на действия альянса будет реагировать соответствующим образом.

«Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность, - сказал Грушко. - Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе».

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства добавил, что безопасность в регионе должна быть обеспечена путем сотрудничества между странами-соседями. «Все необходимые инструменты для этого есть», - подчеркнул он.

Грушко также прокомментировал планы Соединенных Штатов разместить в Румынии передвижной комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. "Мы внимательно за этим наблюдаем, - сказал он. - Есть вопросы, для чего размещается система THAAD сама по себе и в чем заключается модернизация объектов в Румынии".

Североатлантический альянс в последние месяцы усиливает военное присутствие в Черном море. Так, в Черном море 8 апреля начались совместные учения стран-членов НАТО и их союзников под названием «Морской щит – 2019». Корабли Черноморского флота России, как ранее писал сайт kp.ru, в связи с этими учениями вышли на дежурство.

ИСТОЧНИК KP.RU