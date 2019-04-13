2019-04-13T19:23:42+03:00
Политика

Грушко: Россия будет реагировать на планы НАТО в Черном море

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что действия альянса "подрывают региональную стабильность"
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Замглавы МИД РФ Александр ГрушкоЗамглавы МИД РФ Александр ГрушкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что военное планирование НАТО в Черноморском регионе находится под наблюдением с российской стороны. По его словам, РФ на действия альянса будет реагировать соответствующим образом.

«Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность, - сказал Грушко. - Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе».

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства добавил, что безопасность в регионе должна быть обеспечена путем сотрудничества между странами-соседями. «Все необходимые инструменты для этого есть», - подчеркнул он.

Грушко также прокомментировал планы Соединенных Штатов разместить в Румынии передвижной комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. "Мы внимательно за этим наблюдаем, - сказал он. - Есть вопросы, для чего размещается система THAAD сама по себе и в чем заключается модернизация объектов в Румынии".

Североатлантический альянс в последние месяцы усиливает военное присутствие в Черном море. Так, в Черном море 8 апреля начались совместные учения стран-членов НАТО и их союзников под названием «Морской щит – 2019». Корабли Черноморского флота России, как ранее писал сайт kp.ru, в связи с этими учениями вышли на дежурство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина получила от Германии грамоту Петра I, датированную 1708 годом
Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста «желтых жилетов» в Париже
Банк России допускает снижение ключевой ставки в 2019 году
В Лондоне рядом с украинским посольством произошла стрельба
Лавров обвинил США в очередных попытках свергнуть законную власть в Венесуэле
В Москве 600 человек эвакуированы из торгового центра из-за пожарной сигнализации
Лавров: в США возобладали сторонники новой гонки вооружения
Трамп позитивно отреагировал на готовность Ким Чен Ына провести третий саммит
В Австралии котенок выжил после стирки в машинке
Протесты «желтых жилетов» в Тулузе переросли в столкновения с полицией
Помпео заявил о намерении США и их союзников усилить изоляцию Мадуро
Группа кораблей ВМФ России вошла в Южно-Китайское море
Власти Японии выразили протест США из-за убийства женщины на Окинаве
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра