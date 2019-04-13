СЕГОДНЯ 19:42 2019-04-13T19:53:47+03:00

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей, пострадали пять человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во время гоночных соревнований в городе Римбу в Швеции автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей. По информации представителя полиции Стокгольма Карины Скагерлинд, в результате инцидента пострадали пять человек.

«Два человека получили травмы средней тяжести, еще трое - более серьезные, - цитирует ее издание Aftonbladet. - Один из пострадавших был отправлен в больницу вертолетом».

Сам же водитель в результате происшествия не пострадал, передает Sveriges Radio.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Китае мужчина умышленно въехал на автомобиле в толпу людей. Инцидент произошел в провинции Хубэй. В результате дорожного происшествия погибли шесть человек, еще семь получили ранения разной степени тяжести. Прибывшая на место происшествия сотрудники правоохранительных органов ликвидировала водителя. Мотивы данного поступка устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU