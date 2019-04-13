Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

СЕГОДНЯ 20:22 2019-04-13T20:22:09+03:00

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На юго-западе Москвы столкнулись два рейсовых автобуса. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в результате дорожного происшествия травмированы два человека.

«Около 18:00 мск на улице Теплый Стан произошло столкновение двух рейсовых автобусов, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. - В результате пострадали два человека».

Один из пострадавших, как уточнили в ГИБДД, был госпитализирован, второму помощь была оказана на месте.

Ранее сайт kp.ru писал, что в столице рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в фонарный столб. В результате аварии пострадали три человека, им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Также крупная авария произошла на юге Москвы: столкнулись пять легковых автомобилей. Жертвой трагедии стал один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU