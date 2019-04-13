СЕГОДНЯ 20:46 2019-04-13T21:05:19+03:00

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Фото: Тимур ХАНОВ

По версии правоохранителей, антидопинговой организации был нанесен ущерб в 1 миллион рублей

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве после хищения 1 миллиона рублей в Российском антидопинговом агентстве РУСАДА. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления столичного МВД.

«С целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере <…> осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на сумму более 1 млн рублей», - цитирует ТАСС слова представителя главка.

Следствием было установлено, что хищение было совершено с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года.

Полиция по данному факту, как отметили в пресс-службе МВД, открыла уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В настоящее время проводятся оперативно-разыскных и следственных мероприятия.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью КП рассказал об оппозиции, информаторах и признании доклада Макларена.

ИСТОЧНИК KP.RU