В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

СЕГОДНЯ 21:35 2019-04-13T21:35:43+03:00

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Полиция Лондона подтвердила информацию о том, что неизвестный мужчина в субботу протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль украинского посла.

«Примерно в 08:30 утра [10:30 мск] в субботу, 13 апреля, полиция была вызвана [на место происшествия] в ответ на поступление сообщений о столкновении автомобиля с несколькими припаркованными транспортными средствами возле украинского посольства Украины в районе Холланд-парк», - цитирует ТАСС сообщение столичной полиции.

В Скотленд-Ярде добавили, что остановить действия злоумышленника удалось только с использованием огнестрельного оружия и электрошокера. В настоящее время мужчина арестован. При этом в полиции уточнили, что данный инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба. По данным украинского диппредставительства, она была связана с тем, что полиция пыталась остановить действия злоумышленника, который намеренно протаранен машину посла, припаркованную на стоянке перед зданием посольства.

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба.

ИСТОЧНИК KP.RU