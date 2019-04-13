2019-04-13T22:10:54+03:00
Политика

В Одессу прибыла партия бронированных американских Hummer

35 боевых машин из США будут направлены в зону конфликта в Донбассе
Марина ВЕНЦОВА
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Министр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
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Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак сообщил, что из Соединенных Штатов в Одессу прибыли 35 боевых бронированных машин Hummer. По словам украинского министра, они пойдут на нужды подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

«В настоящее время в Одессе разгружаются боевые Hummer - 35 машин, - приводит слова Полторака пресс-служба ведомства. - Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения».

Полторак подчеркнул, что в последнее время уровень поддержки со стороны иностранных партнеров Украине существенно возрос, особенно от США. По словам главы оборонного ведомства, в последнее время Вашингтон оказал помощь стране более чем на 400 миллионов долларов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты поставили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 47 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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