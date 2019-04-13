Глава МИД Украины поблагодарил Польшу за отказ пустить в свои территориальные воды российский парусник

СЕГОДНЯ 22:22 2019-04-13T22:42:31+03:00

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Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин поблагодарил польские власти за отказ пустить в свои территориальные воды российский парусник "Седов".

«Спасибо за решение премьер-министра Матеуша Моравецкого в отказе российскому паруснику "Седову" войти в территориальные воды Республики Польши, - написал он в «Твиттере». – Польша вместе с Эстонией стали на защиту международного права».

6 апреля парусник "Седов", на борту которого находятся 112 курсантов из Керчи, вышел в учебный рейс. Ранее сайт kp.ru писал, что корабль не пустили в свои территориальные воды власти Эстонии и Польши.

В посольстве Российской Федерации назвали этот поступок недружественным. В дипломатической миссии также отметили, что решение было принято перед визитом в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

ИСТОЧНИК KP.RU