2019-04-13T23:31:23+03:00
В мире

В районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба

Полиция оцепила ближайшие улицы вокруг здания
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В столице Судана произошла стрельбаВ столице Судана произошла стрельбаФото: REUTERS
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Вечером в субботу, 13 апреля, в районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба, полиция оцепила здание и ближайшие к нему улицы, передает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

О возможных пострадавших пока не сообщается, сотрудники правоохранительных органов ведут поиски стрелявших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Судане 11 апреля произошел военный переворот, правивший около 30 лет президент Омар аль-Башир был свергнут и взят под стражу.

В четверг министр обороны и первый вице-президент генерал-лейтенант Авад бен Ауф накануне принес присягу как руководитель Военного совета страны, а в пятницу он снял с себя полномочия и назначил преемника. К присяге был приведен Абдель Фаттах аль-Бурхан, который ранее руководил штабом сухопутных войск, а в феврале стал главным инспектором вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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