Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя

13 Апр 23:38 2019-04-13T23:38:39+03:00

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Министерство обороны опубликовало видео взлета истребителя Су-27СМ в условиях проливного дождя. Самолет поднялся в небо в сложных погодных условиях и справился с поставленной задачей - сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.

"В воздухе пилоты получили координаты самолетов дальней авиации, а затем и условных воздушных целей, приближавшихся к ним", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Опубликовано видео взлета истребителей Су-27СМ сквозь ливень.Кадры сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполнявших полетное задание, истребителями Су-27СМ в небе над Черным морем В рамках полетной тренировки звено истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота было поднято с одного из оперативных аэродромов в Крыму.

В пресс-службе добавили, что летчики по очереди отработали сопровождение самолетов Ту-160, после чего выполнили перехват условного противника в воздухе. В ведомстве отметили, что бооевая подготовка проходила на фоне учений НАТО "Морской щит - 2019".

В Черном море 8 апреля начались совместные учения стран-членов НАТО и их союзников под названием «Морской щит – 2019». Как ранее писал сайт kp.ru, участие в маневрах принимают корабли и самолеты таких стран, как США, Болгария, Канада, Греция, Нидерланды, Турция, Румыния, Грузия и Украина.

Корабли Черноморского флота России, как ранее писал сайт kp.ru, в связи с этими учениями вышли на дежурство

ИСТОЧНИК KP.RU