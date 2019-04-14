В Белграде протестующие прошли по улицам города и устроили митинг
Жители Белграда устроили протестную акцию, в ходе которой провели двухчасовой митинг у здания парламента - Народной скупщины. Там перед протестующими выступали актеры, вышедшие на пенсию профессора, студенты и активисты.
Спустя два часа манифестанты выстроились в колонну и прошли по улицам города. Затем они вновь вернулись к зданию парламента и продолжили митинговать. Участники протеста провели здесь флешмоб под названием "Срочные новости Сербии", в ходе которого прозвучал ряд антиправительственных лозунгов, передает ТАСС.
Как сообщили организаторы акции, по их оценкам, в мероприятии приняли участие порядка 30 тысяч человек. Однако Radio Belgrade сообщило о 7,5 тысячах протестующих.
Напомним, протесты проходят в Белграде и нескольких городах Сербии с начала декабря прошлого года. Ранее сайт kp.ru писал, что 6 апреля в сербской столице прошла 18-я антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию".
ИСТОЧНИК KP.RU