Появилось видео крупного пожара в парке «Лосиный остров»

СЕГОДНЯ 00:15 2019-04-14T00:22:18+03:00

Огонь в лесу под Балашихой охватил около тысячи квадратных метров [видео]

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Очевидцы прислали «Комсомольской правде» видео с места крупного пожара, вспыхнувшего в национальном парке «Лосиный Остров».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пожар в лесу возле подмосковной Балашихи начался днем в субботу, 13 апреля. Изначально о том, что горят деревья, сообщили местные жители. По их словам, гореть начало около 16:30.

Позже информацию подтвердили в областном главке МЧС, уточнив, что возгорание произошло на территории прошлогодней санитарной вырубки в парке «Лосиный остров». По данным спасателей, загорелись «порубочные остатки и штабели с бревнами». К этому часу огонь охватил площадь примерно в тысячу квадратных метров, его тушат более 30 пожарных, задействовано свыше 10 единиц техники.

Пока полностью справиться с возгоранием не удалось

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703044" frameborder="0"></iframe> В районе парка Лосиный остров на Щелковском шоссе горит лес.

ИСТОЧНИК KP.RU