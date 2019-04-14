Появилось видео крупного пожара в парке «Лосиный остров»
Очевидцы прислали «Комсомольской правде» видео с места крупного пожара, вспыхнувшего в национальном парке «Лосиный Остров».
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пожар в лесу возле подмосковной Балашихи начался днем в субботу, 13 апреля. Изначально о том, что горят деревья, сообщили местные жители. По их словам, гореть начало около 16:30.
Позже информацию подтвердили в областном главке МЧС, уточнив, что возгорание произошло на территории прошлогодней санитарной вырубки в парке «Лосиный остров». По данным спасателей, загорелись «порубочные остатки и штабели с бревнами». К этому часу огонь охватил площадь примерно в тысячу квадратных метров, его тушат более 30 пожарных, задействовано свыше 10 единиц техники.
Пока полностью справиться с возгоранием не удалось
В районе парка Лосиный остров на Щелковском шоссе горит лес.
ИСТОЧНИК KP.RU