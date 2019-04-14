Лавров: США пытаются ограничить сотрудничество развивающихся стран с Россией и Китаем

СЕГОДНЯ 00:21 2019-04-14T00:21:30+03:00

Лавров заявил, что США пытаются ограничить сотрудничество развивающихся стран с Россией и Китаем Фото: REUTERS

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты предпринимает усилия для того, чтобы ограничить взаимодействие развивающихся стран по всему миру с РФ и Китаем.

«Недавно [США] изобрели новую вещь - так называемую концепцию обеспечения истинного суверенитета и ее используют для прикрытия нажима на развивающиеся государства в самых разных регионах мира, - сказал он. - Одновременно добиваются ограничения сотрудничества этих стран и с Россией, и с Китаем, и с другими независимыми центрами силы».

При этом Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин в Совете Безопасности ООН вместе противостоят попыткам обойти Вашингтоном нормы международного права. Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил совместную российско-китайскую дорожную карту урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Глава МИД РФ ранее в субботу, как писал сайт kp.ru, заявил, что действия Вашингтона в сфере ядерного разоружения и нераспространения демонстрируют, что в США возобладали сторонники новой гонки вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU