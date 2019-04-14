В канадском Гамильтоне сгорело здание Украинского культурного центра
В канадском городе Гамильтон сгорело здание Украинского культурного центра, расположенное на проспекте Кенилворт, сообщает издание Globalnews со ссылкой на пожарные службы города.
Пожар вспыхнул в ночь на субботу, 13 апреля. Когда огнеборцы прибыли по вызову на место происшествия, пламенем уже были охвачены весь второй этаж и крыша строения. Позже обрушились стены здания.
Городская пожарная служба на своей официальной странице в Twitter опубликовала кадры горящего Украинского культурного центра. К счастью, в здании в тот момент никого не было, обошлось без пострадавших.
В настоящее время выясняются причины возгорания и все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в этот же день, 13 апреля, произошла стрельба рядом с посольством Украины в Лондоне. Кроме того, неизвестный протаранил несколько машин, припаркованных возле здания украинской дипмиссии, в том числе и автомобиль киевского посла.
ИСТОЧНИК KP.RU