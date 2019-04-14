2019-04-14T01:57:58+03:00
Выборы президента Украины 2019

Добкин рассказал, за что Порошенко в Раде прозвали «Туфлем»

По словам депутата, нынешний президент Украины из-за патологической жадности в начале 2000-х всегда ходил в стоптанной обуви
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады Михаил Добкин, который в 2002 году вместе с нынешним президентом Украины состоял в парламентском бюджетном комитете, рассказал, что в то время у Петра Порошенко было прозвище «Туфель».

По словам нардепа, теперешнего главу государства так прозвали из-за того, что тот постоянно ходил в грязной заношенной обуви – экономил.

«Мы не могли понять, как настолько богатый человек, он же входил во всякие рейтинги богатых людей, ходит в стоптанной грязной обуви», - поделился Добкин воспоминаниями в эфире телеканала «Наш».

Бывший губернатор Харьковской области признался, что долго не мог привыкнуть к тому, что «Туфель» стал президентом Украины. Он убежден, что именно патологическая жадность Порошенко стала одной из причин его сегодняшнего «плачевного положения».

«Она привела к тому, что он экономит на всем, в том числе на команде. Вокруг него — выжженное поле, ему некому подсказать», - заявил Добкин.

Он отметил, что с таким предвыборным штабом, как сейчас у Порошенко, победить во втором тур выборов невозможно.

«Порошенко — настолько авторитарный и влюбленный в себя человек, что он не терпел рядом с собой никого, кто мог бы его критиковать, тем самым подбадривая и настраивая на какие-то правильные действия», - пояснил депутат.

Он добавил, что поэтому в команде действующего лидера Незалежной просто нет «компетентных и здравомыслящих людей».

Стоит отметить, что о патологической жадности Петра Порошенко рассказывали и раньше. Сайт kp.ru писал, что киевляне называют его «жлобом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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