В Подольске мужчина устроил «заплыв» по лужам на проезжей части
Жители подмосковного Подольска на днях в самом центре города наблюдали странную картину: мужчина устроил «заплыв» по лужам на проезжей части в надувной лодке.
Человек, сидящий в лодке на асфальте, старательно «греб» веслами в воздухе, имитируя движение по реке. Причем сдвинуться с места на своем плавсредстве он, разумеется, не мог: воды на дороге для «сплава» явно не хватало, просто лужи после дождя. Горожане гадали, кто это такой и чем вызвано загадочное поведение незнакомца. Люди снимали необычного участника дорожного движения на свои мобильники.
В Подольске, мужчина устроил заплыв на проезжей части.
Видеозапись «заплыва» была опубликована в группе «Подольские новости» в социальной сети «ВКонтакте».
К сожалению, чем закончилось «одиночное плавание» лодочника по асфальту, осталось за кадром. Пользователи соцсети в комментариях в шутку предположили, что за чудаком приехали сотрудники ГИБДД на моторной лодке.
ИСТОЧНИК KP.RU