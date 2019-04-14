В Подольске мужчина устроил «заплыв» по лужам на проезжей части

СЕГОДНЯ 02:20 2019-04-14T02:37:28+03:00

Человек в надувной лодке на дороге Фото: кадр с видео

Горожане с удивлением наблюдали за странным человеком в надувной лодке на дороге [видео]

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Жители подмосковного Подольска на днях в самом центре города наблюдали странную картину: мужчина устроил «заплыв» по лужам на проезжей части в надувной лодке.

Человек, сидящий в лодке на асфальте, старательно «греб» веслами в воздухе, имитируя движение по реке. Причем сдвинуться с места на своем плавсредстве он, разумеется, не мог: воды на дороге для «сплава» явно не хватало, просто лужи после дождя. Горожане гадали, кто это такой и чем вызвано загадочное поведение незнакомца. Люди снимали необычного участника дорожного движения на свои мобильники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703052" frameborder="0"></iframe> В Подольске, мужчина устроил заплыв на проезжей части.

Видеозапись «заплыва» была опубликована в группе «Подольские новости» в социальной сети «ВКонтакте».

К сожалению, чем закончилось «одиночное плавание» лодочника по асфальту, осталось за кадром. Пользователи соцсети в комментариях в шутку предположили, что за чудаком приехали сотрудники ГИБДД на моторной лодке.

ИСТОЧНИК KP.RU