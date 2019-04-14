В Судане отменили режим ЧП и комендантский час

СЕГОДНЯ 02:54 2019-04-14T02:59:38+03:00

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Гражданам Судана теперь можно появляться на улицах в темное время суток. В субботу, 13 апреля, возглавляющий Переходный военный совет страны Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и режима чрезвычайного положения, передает агентство Reuters.

Он также сообщил, что военный совет в Судане будет править не более двух лет, и обязательно передаст власть гражданскому правительству.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Судане 11 апреля произошел военный переворот, правивший около 30 лет президент Омар аль-Башир был свергнут и взят под стражу.

В четверг министр обороны и первый вице-президент генерал-лейтенант Авад бен Ауф накануне принес присягу как руководитель Военного совета страны, а в пятницу он снял с себя полномочия и назначил преемника. К присяге был приведен Абдель Фаттах аль-Бурхан, который ранее руководил штабом сухопутных войск, а в феврале стал главным инспектором вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU