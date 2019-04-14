2019-04-14T03:23:53+03:00
В мире

Wikileaks опубликовала видео, как кот Ассанжа смотрит кадры задержания своего хозяина

Организация сообщила, что бывший питомец арестованного австралийца «находится в безопасности» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кот Джулиана Ассанжа по кличке Джеймс вместе с хозяином жил на территории посольства Эквадора в ЛондонеКот Джулиана Ассанжа по кличке Джеймс вместе с хозяином жил на территории посольства Эквадора в ЛондонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специализирующаяся на громких скандальных разоблачениях организация Wikileaks на своей официальной странице в Twitter опубликовала видео с участием кота по кличке Джеймс, который ранее вместе с Джулианом Ассанжем обитал на территории посольства Эквадора в Лондоне. На записи запечатлено, как кот смотрит кадры задержания своего хозяина.

В подписи к ролику говорится, что питомец Ассанжа «находится в безопасности», австралиец еще в середине октября прошлого года попросил своих адвокатов «спасти» хвостатого «от угроз» сотрудников эквадорского посольства. Отмечается, что когда основатель Wikileaks окажется на свободе, «они снова будут вместе».

Кот Ассанжа смотрит запись его задержания..Видеозапись опубликована Wikileaks

Ранее сайт kp.ru писал, что знаменитый постоялец диппредставительства Эквадора в Лондоне избавился от своего питомца почти сразу после того, как его обязали за ним убирать, пригрозив передать в приют.

Напомним, британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа в четверг, 11 апреля.

Ассанжа привезли в суд в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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