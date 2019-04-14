Британский историк выяснил, где жил Шекспир, когда писал «Ромео и Джульетту»

СЕГОДНЯ 03:40 2019-04-14T04:11:21+03:00

Театральный историк утверждает, что когда Уильям Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой», он жил в богатом районе Лондона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По версии Джеффри Марша, драматург тогда обитал в богатом районе Лондона среди коммерсантов, врачей и музыкантов

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Заведующий театральным отделом лондонского Музея Виктории и Альберта Джеффри Марш установил точный район Лондона, где жил великий поэт и драматург Уильям Шекспир, когда работал над трагедией «Ромео и Джульетта».

Как пишет газета The Telegraph, британский театральный историк после десяти лет исследований выяснил, что с 1597 по 1598 год, когда Шекспир создал бессмертную повесть о несчастных влюбленных, а также «Сон в летнюю ночь», «Венецианского купца» и другие пьесы, которые до нынешних дней ставят в театрах по всему миру, «подающий надежды провинциал» проживал в одном из богатых районов британской столицы.

Джеффри Марш называет и точный адрес: по его версии, драматург жил в доме, который тогда стоял у церкви Святой Елены на улице Бишопсгейт, сейчас там находится дом №35, расположенный в переулке Грейт Сент-Хеленс.

«Место, где Шекспир жил в Лондоне, дает нам глубокое понимание источников его вдохновения в работе и жизни», - рассказал ученый.

По словам историка, после переезда из Стратфорда в Лондон Шекспир жил среди «уверенных в себе людей», рядом с общественными деятелями, зажиточными иностранными торговцами, состоятельными врачами и известными музыкантами, что не только повысило социальный статус самого писателя, но и оказало огромное влияние на его творчество.

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ИСТОЧНИК KP.RU