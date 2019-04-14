Стрельба в Мельбурне: ранены четыре человека

СЕГОДНЯ 04:23 2019-04-14T04:43:59+03:00

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В австралийском городе Мельбурн неизвестный открыл стрельбу по людям возле одного из ночных клубов города, в результате получили ранения как минимум четыре человека, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию штата Виктория.

Всех пострадавших доставили в ближайшую городскую полицию. По оценкам медиков, двое раненых – 28-летний молодой человек и еще один мужчина, личность которого пока установить не удалось – находятся в критическом состоянии.

Уточняется, что стрельба произошла у входа в ночной клуб Love Machine около 3:20 по местному времени (20:20 мск), преступнику удалось сбежать, его разыскивает полиция. На месте произошедшего работают криминалисты, сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Мельбурне уроженец Сомали напал с ножом на прохожих и полицейских. Преступник получил ранение при задержании и позже скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU