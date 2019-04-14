2019-04-14T05:12:36+03:00
В мире

В Рио-де-Жанейро обрушились два жилых дома, погибли не менее восьми человек

Остается неизвестной судьба еще 16 жильцов, их поиски под обломками продолжаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Два четырехэтажных дома обрушились из-за ливней и паводка в районе ИтанхангаДва четырехэтажных дома обрушились из-за ливней и паводка в районе ИтанхангаФото: REUTERS
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В бразильском городе Рио-де-Жанейро в пятницу, 12 апреля, из-за проливных дождей и вызванного ими паводка в холмистой местности Итанханга обрушились два четырехэтажных жилых дома, в результате погибли как минимум восемь человек. Судьба еще 16 жильцов остается неизвестной, разбор завалов и поиск людей под обломками стен на месте трагедии продолжается, передает агентство Reuters.

По данным местных метеослужб, с понедельника в Рио-де-Жанейро выпало 365 мм осадков. Ранее местные СМИ сообщали о пяти жертвах и десяти пострадавших. Уточняется, что здания рухнули ранним утром в пятницу в неблагополучном городском районе Музема, раненых доставляли в больницы машинами «Скорой помощи» и медицинскими вертолетами.

Из-за угрозы обрушения соседних построек спасатели эвакуировали оттуда всех жильцов. Городские власти заявили, что и рухнувшие дома, и расположенные неподалеку были возведены незаконно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе в бразильском городе Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошла большая трагедия. Там обрушилась плотина, сдерживающая отходы от горнодобывающей промышленности. В результате тогда под завалами горных пород и грязи оказались погребены более 300 человек. По последним данным, погибли 212 человек, еще 98 до сих пор числятся пропавшим без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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