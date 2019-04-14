Саудовская Аравия поддержала свергнувший президента военный совет Судана

СЕГОДНЯ 05:27 2019-04-14T05:40:47+03:00

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Саудовская Аравия поддерживает планы и действия, объявленные Переходным военным советом Судана, и готова предоставить стране необходимую гуманитарную помощь.

В заявлении властей королевства, которое опубликовал телеканал Al Arabiya, говорится, что Эр-Рияд внимательно наблюдал за развитием событий в Судане, и теперь выражает надежду, что предпринятые Переходным военным советом меры «обеспечат безопасность и стабильность» в соседней стране.

Отмечается, что саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, «чтобы облегчить страдания братского суданского народа», распорядился предоставить стране гуманитарную помощь – топливо, лекарства и продукты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Судане 11 апреля произошел военный переворот, правивший около 30 лет президент Омар аль-Башир был свергнут и взят под стражу.

В четверг министр обороны и первый вице-президент генерал-лейтенант Авад бен Ауф накануне принес присягу как руководитель Военного совета страны, а в пятницу он снял с себя полномочия и назначил преемника. К присяге был приведен Абдель Фаттах аль-Бурхан, который ранее руководил штабом сухопутных войск, а в феврале стал главным инспектором вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU